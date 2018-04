(ANSA) – ROMA, 8 APR – In Coppa Davis in questi giorni non c’è solo la sfida Italia-Francia. Si stanno disputando infatti altre sfide dei quarti del World Group 2018. A Valencia la Germania è in vantaggio sulla Spagna per 2-1 dopo il successo nel doppio di Tim Puetz e Jan-Lennard Schruff su Feliciano Lopez e Marc Lopez dopo 4 ore e 40 minuti di partita. Le speranze della Spagna ora sono tutte su Rafael Nadal che apre la terza giornata affrontando Alexander Zverev nuova stella del tennis mondiale. Il 31ennne maiorchino si è imposto in tutte e tre le sfide precedenti. Rafa a Valencia è tornato a giocare in singolare con la maglia della nazionale dopo 3 anni. A Nashville, Stati Uniti già in semifinale dopo il doppio. Il punto del 3-0 sul Belgio lo hanno conquistato Rayan Harrison e Jack Sock che hanno sconfitto per 5-7 7-6 7-6 6-4 Sander Gille e Jordan Vliegen. Per il team a stelle e strisce guidato da Jim Courier si tratta della prima qualificazione in semifinale da sei anni a questa parte. (ANSA).