(ANSA) – ROMA, 8 APR – “Non siete i clown alla festa scudetto del City di Guardiola”. Poche parole e Josè Mourinho ha ribaltato il derby di Manchester. A rivelare il ‘discorso’ motivazionale del tecnico portoghese, famoso per la sua capacità di caricare le squadre che allena, e’ stato Chris Smalling, difensore autore del gol del 3-2. A fine primo tempo eravamo delusi, volevamo tornare subito in campo e giocare con orgoglio e penso che lo abbiamo fatto e il nostro è stato un successo meritato”, ha detto Smalling, parlando della rimonta da 0-2 a 3-2 che ha rimandato la matematica certezza dello scudetto per il City. “Cosa ci ha detto Mourinho nell’intervallo? – ha poi raccontato Smalling – Mourinho durante l’intervallo non ha parlato molto, ma ha detto una frase che ha lasciato il segno, che ci ha scosso: ‘Non dobbiamo essere dei clown che stanno in piedi a guardare come il Manchester City festeggia la Premier’. Parole geniali che ci hanno dato la carica”. Come da copione Mourinho.