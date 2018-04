(ANSA) – ROMA, 8 APR – Cercava il tris della leggenda e lo ha ottenuto. La 24enne etiope Rahma Chota Tusa è ancora una volta la regina della maratona di Roma e ha ottenuto anche il secondo miglior tempo della storia con 2h23:46. In campo maschile torna invece alla vittoria il Kenya con il 32enne Cosmas Jairus Kipchoge Birech, che ha tagliato il traguardo in 2h08:03. Sono queste le immagini che resteranno della 24/a edizione della gara che oggi, in via dei Fori Imperiali, ha visto al via oltre 14 mila runners provenienti da 131 nazioni e circa 80.000 partecipanti alla Fun Run di 4 chilometri. Entrambi i tempi dei vincitori sono stati i più veloci corsi in Italia quest’anno. Nella gara per atleti diversamente abili, categoria wheelchair, hanno vinto lo spagnolo Rafael Botello Jimenez in 1h54.19 e l’olandese Margriet Van Den Broek in 2h21.41. Tra gli handbiker ha trionfato l’azzurro Mauro Cratassa, 54enne di Vitorchiano, in 1h22:15. Nella gara maschile il primo italiano è stato Ahmed Nasef, 43enne di origine marocchina 13/o in 2h21:07.