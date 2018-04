(ANSA) – ROMA, 8 APR – Successo con il batticuore per il Napoli, che al San Paolo batte in rimonta il Chievo con gol decisivo di Diawara, per il 2-1, al 93′. Nelle altre partite di oggi della 31/a giornata, prezioso il successo in coda del Verona sul Cagliari grazie a un rigore di Romulo. Questi i risultati del 31/o turno: A Benevento: Benevento-Juventus 2-4 (ieri) A Crotone: Crotone-Bologna 1-0 A Milano: Milan-Sassuolo ore 20.45 A Napoli: Napoli-Chievo 2-1 A Roma: Roma-Fiorentina 0-2 (ieri) A Genova: Samp-Genoa 0-0 (ieri) A Ferrara: Spal-Atalanta 1-1 (ieri) A Torino: Torino-Inter 1-0 A Udine: Udinese-Lazio ore 18.00 A Verona: Verona-Cagliari 1-0.