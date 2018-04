(ANSA) – ROMA, 8 APR – Vittoria in trasferta per la Lazio che al ‘Friuli’ batte l’Udinese 2-1 e aggancia la Roma al terzo posto in classifica a quota 60 punti. Queste le reti: nel pt 13′ Lasagna, 27′ Immobile, 38′ Luis Alberto.