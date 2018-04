(ANSA) – NAPOLI, 8 APR – Colpi d’arma da fuoco in aria sono stati sparati in serata in Via Chiatamone, nella zona adiacente al Lungomare a Napoli, oggi molto affollato complice anche il clima mite. I carabinieri hanno sequestrato alcuni bossoli rinvenuti sul selciato. Non ci sono feriti. Si sta tentando di ricostruire la dinamica dell’episodio forse scaturito da una lite o dal tentativo di furto di un motorino, ipotesi all’esame degli investigatori.