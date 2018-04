(ANSA) – NAPOLI, 9 APR – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato diverse tonnellate di hashish trovate all’interno di un capannone dell’area metropolitana del capoluogo partenopeo. Secondo le fiamme gialle si tratta del più ingente sequestro di hashish effettuato in un’area metropolitana. La droga era destinata a rifornire le organizzazioni criminali che gestiscono le principali piazze di spaccio di Napoli e provincia. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.30 nella sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, via A. Depretis 75. (ANSA).