(ANSA) – ROMA, 09 APR – “Vincere il primo Major e farlo a due passi da dove sono cresciuto è qualcosa di davvero unico. Il putt è sicuramente stato uno dei segreti di questo successo, ma non certo l’unico. Credo di aver giocato bene per tutto il torneo e adesso voglio godermi la vittoria. Difficile poter spiegare il mio stato d’animo: ho coronato il sogno di una vita sportiva”. Patrick Reed, vincitore dell’82/a edizione del Masters, si gode il grande successo ad Augusta, dove è arrivato il primo Slam per il 27enne texano (cresciuto all’Augusta University, a pochi km dal club che ha ospitato la rassegna), che ha conquistato il primo Major della stagione del grande golf chiudendo il torneo davanti a Rickie Fowler (2/o) e Jordan Spieth (3/o).