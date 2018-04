(ANSA) – GIULIANOVA (TERAMO), 9 APR – L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha ricevuto il premio Fair Play 2018 in occasione della presentazione del 6/o Memorial ‘Emilio Della Penna’ a Giulianova. Il premio Fair Play, giunto alla sua quarta edizione, è stato assegnato nel 2015 al patron della Polisportiva Amicacci, Giuseppe Marchionni, nel 2016 all’arbitro di serie A, Antonio Di Martino, e nel 2017 all’allenatore Massimo Oddo. Giampaolo – originario di Giulianova dove ha anche giocato come calciatore – a margine della cerimonia ha parlato della rincorsa all’Europa dei blucerchiati: “siamo a quattro punti e fino a quando c’è la possibilità di giocare per un obiettivo straordinario noi ci siamo. Nella prossima partita affronteremo la Juventus e per noi questo è un appuntamento da vivere con gioia ed entusiasmo con sentimenti forti. Il mio futuro? Il mio presente è importante – ha concluso – e si chiama Sampdoria. Nel calcio il futuro non si può prevedere e io sono contento di stare alla Sampdoria”.