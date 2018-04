(ANSA) – ROMA, 9 APR – “Domani avremo bisogno di una partita perfetta. Le persone giudicano i risultati, ma la mia squadra sta giocando in modo straordinario, ed è una gioia allenare questo Manchester City: è eccezionale. Rimonta possibile? Abbiamo dimostrato di poter creare un sacco di occasioni. Il Liverpool si difende bene, ma noi dobbiamo creare ed essere cinici, senza subire reti”. Con queste parole Pep Guardiola spiega il derby inglese di domani nel ritorno quarti di Champions, nel quale i Red di Klopp partono dal 3-0 a favore dell’andata. E’ quindi seriamente a rischio la possibilità dei Citizens di fare la tripletta, visto che l’Europa rischia di sfumare. “Vogliamo vincere in Europa, non è facile ma questo è l’obiettivo del club – dice l’allenatore dei Citizens -. Se non sarà in questa stagione, magari sarà nella prossima. Prima o poi ce la faremo”.