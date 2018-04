(ANSA) – SPILIMBERGO (PORDENONE), 9 APR – “Di Maio, in questo momento, mi interessa meno di zero”. Lo ha affermato all’ANSA Matteo Salvini all’arrivo a Spilimbergo (Pordenone), commentando la dichiarazione del capo politico dei 5 stelle, Luigi Di Maio, in merito alla possibilità – quantificata pari allo 0% – di formare un governo con “l’ammucchiata di centrodestra”. Poco prima, con un tweet, Salvini aveva avvertito: “Umiltà, coerenza, ascolto e buonsenso. Per governare occorrono queste doti, con l’arroganza e l’egoismo non si costruisce nulla e non si fa il bene dell’Italia”.