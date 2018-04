CARACAS – Dopo la vittoria all’esordio nella Coppa America Femminile la Vinotinto è attesa a un esame importante contro la Bolivia ancora a quota zero punti. Per entrambe le formazioni quella di oggi sarà la seconda sfida nell’edizione 2018 della massima competizione continentale: il Venezuela ha superato per 1-0 l’Ecuador con un gol di Deyna Castellanos, mentre la verde é stata battuta per 3-0 dall’Argentina.

“Contro la Bolivia dobbiamo essere più costanti nel posseso palla en el fraseggio. Contro l’Ecuador non abbiamo disputato un buon primo tempo, anche se loro non hanno avuto tante palle gol. Ma nella ripresa noi siamo state superiori, e dal fischio dell’arbitro siamo andate alla ricerca del gol e fortunatamente l’abbiamo trovato” ha dichiarato Paola Villamizar in un comunicato stampa.

La centrocampista della nazionale ha anche fatto il punto della situazione e su come dovrà giocare la Vinotinto. “La cosa fondamentale é che il nostro centrocampo e l’attacco riscano a comunicarsi per poder avere più opzioni offensive. Dovremo saper sfruttare le fasce”.

Al momento la situazione del gruppo B é la seguente il Brasile guida la classifica con 6 punti, seguono Argentina e Venezuela con 3. Infine chiudono il girone Bolivia ed Ecuador con 0 punti.

Nelle ultime due gare del primo turno la Vinotinto dovrà vedersela con Brasile (mercoledì) ed Argentina (venerdì)

Le prime due di ogni girone passeranno al quadrangolare finale dove si assegneranno i tagliandi per diversi tornei di caratura internazionale. In questa fase le prime due si qualificheranno per il Mondiale, mentre la terza giocherà lo spareggio. Mentre per i giochi olimpici Tokyo 2020 si qualificherà in maniera diretta la prima classificata del quadrangolare, la seconda dovrà giocare un playoff con una squadra africana. Infine per i Giochi Panamericani si qualificheranno le migliori tre.

Oggi sono in programma Venezuela-Bolivia ed Ecuador-Argentina, entrambe le gare si disputeranno sil campo dello stadio Francisco Sánchez Rumoroso della città di Coquimbo, in Cile.

(di Fioravante De Simone)