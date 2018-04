(ANSA) – NAPOLI, 9 APR – Una studentessa di 26 anni si è tolta la vita lanciandosi dal tetto di uno degli edifici del complesso universitario dell’ateneo Federico II a Monte Sant’Angelo, a Napoli. Al momento non è stato accertato il motivo del gesto. Per la studentessa, che era una fuori sede ed iscritta alla Facoltà di Scienze naturali, non c’è stato nulla fa fare. Da fonti dell’università si apprende che tutte le attività sono sospese. Sulla vicenda indaga la polizia.