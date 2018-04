(ANSA) – ROMA, 09 APR – Un albero è finito su un’auto stamattina sulla via del Mare a Roma, ferendo lievemente una donna che era a bordo. E’ accaduto nei pressi del tunnel di Acilia. La donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale. Sul posto la polizia locale. Altri alberi e rami sono caduti in via del Porto Fluviale e in via Antonio Pacinotti, in zona Portuense, danneggiando alcune auto in sosta. Alberi, rami ma anche cornicioni sono venuti giù in diverse zone della città a causa del vento e della pioggia. Al Tuscolano è stato chiuso un tratto di via Enea per rami sulla carreggiata.