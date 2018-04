(ANSA) – ROMA, 9 APR – “Secondo me chi prende Gian Piero Ventura fa un affarone, perché lui quando è nella fase in cui deve ricominciare è veramente al suo massimo. L’ho trovato in gran forma e vogliosissimo di ritornare in pista”. Dai microfoni di Radio Sportiva il presidente del Torino spezza una lancia in favore del suo ex tecnico in granata, poi ct della Nazionale che ha mancato la qualificazione ai Mondiali in Russia. “Non credo che la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali sia stata tutta colpa sua – dice Cairo – perché come sempre accade sono importanti gli allenatori e i giocatori, ma è fondamentale soprattutto la dirigenza. E, secondo me, c’è una bella componente dirigenziale che ha influito molto”.