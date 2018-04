CARACAS – Sul circuito di Termas de Rio Hondo, in Argentina si é scritto un nuovo capitolo sulla rivalità Valentino Rossi-Marc Márquez. L’italiano e lo spagnolo di nuovo faccia a faccia, o meglio moto contro moto. Nel GP d’Argentina Marquez ha speronato in curva il Dottore buttandolo fuori pista: una manovra troppo aggressiva, sanzionata con una penalità dai giudici di gara. Evidente agli occhi di tutti che ha mandato su tutte le furie non solo Valentino Rossi, ma anche i tifosi italo-venezuelani che seguivano la gara ed hanno esclamato: “Márquez ma chi ti ha dato la patente?”

Iniziando con Gaetano Prisco: “Marquez è un ragazzino che si deve dare una calmata e l’essere coccolato dal circus MotoGP e Dorna non lo aiuta a crescere come sportivo. Una vera vergogna!”

Luigi Vitale ci fa il punto con la sua esperienza come tifo dello sport delle due ruote: “io seguo il motomondiale dai tempi Uncini e Lucchinelli. Sto vedendo che Marc Márquez ha sviluppato una tecnica di sorpasso nuova, arriva lungo in staccata, più veloce, si infila all’interno, rimbalza contro l’avversario di turno, lui rimane dentro l’altro forse. Questa cosa si ripete dall’anno scorso, solo che di solito è davanti ed ha poche occasioni in cui mostrarla. Dovizioso ha imparato ad usargliela contro ed ormai lo frega tutte le volte. Ciò non toglie che la manovra sia pericolosa oltre al lecito. Ciò non toglie che se è concessa a lui deve essere concessa anche ad altri con conseguenze immaginabili. Rossi è l’unico, grazie al suo palmares, che può permettersi di mettersi contro Marc Márquez ed Honda. Però la Dorna deve intervenire o perde di credibilità. Márquez è in questo momento il più forte ed è per questo che lui più di tutti deve rispettare le regole e gli avversari”.

Una gara davvero folle quella di Termas de Rio Hondo: grande caos già in griglia, con partenza ritardata per la decisione collettiva di rientrare al box per montare gomme slick su un asfalto non ancora completamente asciutto, ma soprattutto per la manovra di Marc Márquez sullo schieramento, prima mossa in una gara in cui lo spagnolo ha decisamente mostrato di non sapersi gestire.

Manovra penalizzata con un ride through che ha costretto Márquez a una furiosa rimonta fino agli scarichi della Yamaha di Valentino Rossi, non senza farsi strada a suon di spallate (come la sportellata inflitta a Aleix Espargaro per la quale ha poi dovuto cedere la posizione). Ma è contro Valentino Rossi che si è consumato il dramma del weekend.

Marco Sorrentino ci spiega: “Se sei davanti hai ragione tu. La manovra in sè non è assurda, ma di sicuro Márquez si è buttato in uno spazio che non c’era non riuscendo a passare, ma spingendo Rossi all’esterno e poi sull’erba. Il dottore sarà pure entrato un pelo largo ma non essendo stato passato poteva chiudere la traiettoria a suo piacimento, è questa la regola. Almeno dal poco che conosco delle regole. In ogni caso, fare questa manovra è di sicuro un rischio. Ricordiamoci che parliamo di gente che rischia l’osso del collo su quelle moto”.

Roberto Esposito usa il titolo di un famoso film del duo comico Ciccio e Franco per dire la sua: “Márquez, ma chi ti ha dato la patente? Ti dico la verità queste cose non dovrebbero essere permesse. Andando di questo passo si rischia che da uno spettacolo si passi ad una tragedia”.

Francesco Capua spiega: “Guai se si normalizzasse il sorpasso nel motociclismo: perderemmo la spettacolarità e il senso dell’impossibile che noi appassionati tendiamo a mitizzare. Se non fossero stati così generosi e aggressivi in alcune gare, non ci saremmo innamorati del povero Simoncelli e di Iannone. La sicurezza però è importante e ogni tanto bisogna suonare la campanella. Márquez nella gara in Argentina ha sbagliato. Non mi sento di definirlo pericoloso, ma sicuramente va regolato.”

Ci risiamo tra Valentino e Marc sono di nuovo scintille. Marquez raggiunge il box Yamaha ma Rossi non accetta le scuse. Capitolo chiuso, per adesso. La sensazione è quella di essere tornati indietro al 2015, allo scontro di Sepang, duello che pensavamo aver segnato definitivamente il rapporto tra i due, ma che invece era solo capoverso di una brutta storia. Storia fatta purtroppo di scorrettezze e sorpassi oltre il limite, di botta e risposta in cui questa volta è Rossi a farne le spese.

Filippo Di Leo: parla dell’incidente nel seguente modo: “Valentino stava davanti e aveva il diritto di chiudere la sua traiettoria, Márquez da dietro lo vedeva bene e avrebbe dovuto rallentare e invece ha voluto passare lo stesso dove non c’era spazio per farlo. Non dico che Valentino sia un santo, ma Marc sta veramente esagerando, comunque se la Dorna non gli ha fatto niente dopo i fatti del 2015 figurati se gli fanno qualcosa adesso, un altro pilota la suo posto sarebbe stato fermato dalla bandiera nera ben prima del contatto con Valentino.”

Silvano Scatton usa poche parole: “Márquez lo fa apposta, per provocare e poi e molto bravo a far la vittima come ha fatto nel 2015”.

Infine Martino Del Cont: “Rossi ha fatto bene, Márquez ha fatto una bambinata. Nel 2015 a parti invertite Rossi è stato ben più penalizzato.”

E pensare che quando Marc è approdato nel Motomondiale nel 2008, a soli 15 anni, la prima cosa che ha fatto è andare a cercare il suo idolo Valentino, che ogni giorno ammirava sul poster nella sua cameretta. E lo stesso Rossi, resosi presto conto del valore di Marc, 14 anni più giovane di lui, non ha risparmiato complimenti, definendolo addirittura il suo erede naturale. Probabilmente tutto sarebbe filato liscio se, come in staffetta, i due si fossero passati il testimone: invece si sono ritrovati in pista insieme ed è scoppiato il caos.

Dopo due anni di grande fatica per ricostruire il flair play, in una gara che avrebbe potuto vincere a mani basse, Marquez butta così tutto alle ortiche. E adesso? Si tornerà al pubblico che fischia sotto il podio, a un ulteriore raffreddamento dei rapporti già di circostanza, alla difficoltà di dover condividere il paddock con un rivale che non si vorrebbe mai incrociare. Nessun spostamento di confini, nessuna nuova mentalità: prepariamoci a una lotta con il coltello tra i denti magari con un finale diverso da quello del 2015.

(di Fioravante De Simone)