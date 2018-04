(ANSA) – ROMA, 9 APR – Ha preso il via oggi la trasferta in Azerbaijan della delegazione italiana di trampolino elastico, impegnata nella 26ª edizione dei campionati d’Europa. Il gruppo guidato dal consigliere federale Franco Musso e dal DTN Giuseppe Cocciaro è composto dai ginnasti senior Flavio Cannone (C.S. Esercito Italiano), Dario Aloi (AG Milano 2000) e Costanza Michelini (Alma Juventus Fano) e dai giovani Nicolò Giovannoni, Samuele Patisso Colonna e Isabella Murgo (AG Milano 2000), Marco Lavino (Ginnastica Brindisi), Edoardo Lo Prete (Ginnastica Torino), Chiara Cecchi (Ginn. Etruria Prato) e Giorgia Giampieri (ASDG Chiaravalle). Alla MGS Arena, già sede degli Europei di Ritmica del 2014 e degli European Games 2015, impegnati a bordo pedana i tecnici Veronica Arato, Maria Poddubnaya, Matteo Martinelli e Luigi Meda. Cerimonia di apertura e preliminari in programma per giovedì, il clou invece è previsto per il week end, compreso il programma del Double Mini e del Tumbling.