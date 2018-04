(ANSA) – ROMA, 9 APR – Debutto nel Gt Open del Team RS Racing (CDP) per Andrea Montermini con il giovane Daniele Di Amato. Il camione modenese già F.1 e con due titoli GT Open all’attivo nel 2008 e 2013 torna nella serie internazionale, sempre su una super car di Maranello e questa volta con il la squadra coordinata da Renato Di Amato. Il principale partner della squadra con sede in Umbria e il brand +Energia, al fianco del sodalizio che esordisce in ambito internazionale con vetture GT, dopo un efficace e gratificante nel Ferrari Challenge 2017. Montermini vanta una carriera di assoluto spessore, con esperienze in tutti i circuiti del mondo ed in tutte le maggiori serie, dalle monoposto al gran turismo, dall’endurance più estremo alle gare sprint. Il team ha già testato la nuova Ferrari 488 ed ha raccolto dei dati importanti per le regolazioni della vettura. Montermini, salirà sulla 488 direttamente in Portogallo all’Estoril nel week end del 15 aprile, quando si inaugurerà l’International GT Open.