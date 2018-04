(ANSA) – UDINE, 9 APR – L’Udinese è in ritiro da oggi in vista della gara di sabato con il Cagliari. Lo ha deciso la società che ha comunicato in una nota che la squadra si è riunita in ritiro già dopo l’allenamento di oggi per preparare al meglio la prossima partita. L’Udinese Calcio sta anche valutando se anticipare la partenza per la Sardegna a giovedì per dare 24 ore in più ai giocatori per acclimatarsi alle temperature, previste significativamente più alte di quelle di Udine.