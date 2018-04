(ANSA) – ROMA, 9 APR – “Parlano di nostro ‘triplete’, ma io non ci faccio caso. Sarebbe un grosso errore pensare che già siamo in semifinale. Sono concentrato su questa partita e penso a superare i quarti”. Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona che domani affronta la Roma, smorza gli entusiasmi dopo il 4-1 del Camp Nou e chiede ai suoi la massima attenzione. “Fisicamente stiamo bene – aggiunge Valverde -, con il problema di Busquets ma con tutti gli altri sicuramente disponibili. Certo siamo stanchi per via del numero delle partite giocate finora, ma penso che la Roma abbia lo stesso problema. A questo punto della stagione conta molto la testa”. Messi sarà decisivo domani? “Abbiamo Messi che condiziona le strategie degli avversari – spiega il tecnico -. All’andata lo hanno contenuto bene, però Leo trova sempre il modo di fare danni. Noi dovremo fare molta attenzione a Dzeko e Kolarov”.