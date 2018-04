CARACAS – Soffre tremendamente, ma vince il Carabobo di Wilson Gutiérrez in uno dei big match dell’undicesima giornata, con i granata che mantengono la vetta solitaria della classifica del Torneo Apertura.

Il Carabobo ha espugnato il campo dell’Hermanos Ghersy grazie ad una rete dell’attaccante Andrés Montero (64’).

Lo Zamora ha battuto per 0-1 il Deportivo Anzoátegui in una gara disputata a Puerto La Cruz. Il gol partita porta la firma di Erickson Gallardo che ha lasciato il segno dopo appena due giri di lancette. La formazione bianconera mantiene la sua scia positiva nell’oriente del paese dove ha conquistato tre vittorie su altrettante gara disputate.

Nell’incontro disputato nel José Antonio Anzoátegui il portiere italo-venezuelano Giancarlo Schiavone (Zamora) é rimasto in panchina.

Vince anche il Mineros che ha superato (2-0) l’Atlético Venezuela sul campo dello stadio Cachamay di Puerto Ordaz. Le reti neroazzurre sono state segnate da Johan Arrieche (33’ e 59’).

Corsaro il Deportivo La Guaira che va a vincere (1-2) in casa del Trujillanos (fino a questa giornata era l’unico imbattuto del Torneo). Le reti arancioni sono arrivate grazie alla doppietta Manuel Arteaga. L’ex Parma e Palermo ha trafitto la porta avversaria al settimo e all’ottanta settesimo. Per gli andini ha scritto il proprio nome sul tabellone del José Alberto Pérez l’attaccante José Rivas (57’).

Nella città dei sette colli la nostra collettività é stata rappresentata da Sandro Notaroberto (in campo durante 68’ minuti, al suo posto é subentrato Diego Meleán) e Vicente Suanno (ammonito all’89esimo).

Per oggi, sono in programma: Caracas-Monagas (15:30 sul campo del Cocodrilos Sport Park) e Portuguesa-Deportivo Táchira (19:00 sul campo del José Antonio Paéz). La gara tra rojos del Ávila e Guerreros de Guarapiche si sarebbe dovuta disputare ieri, ma, a causa dei problema con il volo gli orientali non sono arrivati in tempo.

Hanno completato l’undicesima giornata: Academia Puerto Cabello-Estudiantes de Caracas 1-0, Estudiantes de Mérida-Deportivo Lara 2-1, Metropolitanos-Zulia 1-1.

(di Fioravante De Simone)