(ANSA) – GENOVA, 9 APR – Partita combattuta, il derby di sabato, e in casa Genoa a farne le spese è stato Davide Biraschi. Il difensore è stato sottoposto a accertamenti che hanno evidenziato una lesione muscolare all’adduttore lungo della gamba sinistra. Niente sfida contro il Crotone, quindi, e difficilmente sarà a disposizione per il turno infrasettimanale del 18 aprile, quando il Genoa affronterà nell’Olimpico la Roma. Ma Ballardini oggi, alla ripresa degli allenamenti, ha ritrovato dopo una lunga assenza Miguel Veloso che ha lavorato con il resto del gruppo. Fermo Rigoni per sindrome influenzale mentre Rossi, costretto a saltare il derby per un edema alla coscia destra, ha svolto lavoro differenziato. Per domani prevista una doppia seduta a porte chiuse.