ROMA. – Due gare, due vittorie e tanta voglia di trasformare la stagione di Formula 1 appena cominciata in quella buona. Alla fine di una notte dolceamara per la Ferrari nel Gran Premio del Bahrain, a causa dell’incidente al meccanico, resta viva la consapevolezza a Maranello d’aver assistito ad una vera impresa da parte di Sebastian Vettel capace di gestire al meglio le gomme soft fino al termine della gara sul circuito incastonato tra le dune del deserto di Sakhir.

Il tutto resistendo da campione agli attacchi della Mercedes di Valtteri Bottas che, in stato di grazie con le più durevoli ‘medie’, che già pregustava il sorpasso per una vittoria che invece ha premiato le doti del tedesco che dopo l’Australia e il Bahrain può contare su un bottino di 50 punti, 17 in più rispetto al rivale di sempre Lewis Hamilton e che equivalgono già ad una ‘mini-fuga’.

Un capolavoro quello di Vettel del quale gli uomini di Maranello non hanno potuto gioire a pieno visto quanto successo al box al giro 35 con la Ferrari di Kimi Raikkonen a investire il meccanico del team Francesco Cigarini. Un incidente per il quale la Rossa è stata multata (50.000 euro) dalla Fia e sul quale gli uomini di Maranello cercheranno di capire le cause visto che la luce verde, che dà il via libera alla ripartenza, si è accesa prima che il meccanico avesse finito di montare la gomme posteriore sinistra.

Inconveniente che ha messo il meccanico della Rossa nelle condizioni di essere investito dalla SF71H guidata da Raikkonen fratturandosi la tibia e il perone. Infortunio per il quale Francesco Cigarini, sommerso da messaggi di solidarietà da parte di appassionati e non e di tutto il mondo Ferrari, è stato operato nella notte in un ospedale militare del Bahrain ad un quarto d’ora d’auto dal circuito di Sakhir.

”L’operazione è andata bene, voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate”, ha scritto lo stesso meccanico su Instagram allegando una foto che lo ritrae sorridente in ospedale con la gamba ingessata.

”Ora Francesco si sta riprendendo ed è assistito al meglio” fa sapere la Ferrari, mentre lo stesso Raikkonen ha telefonato al meccanico per conoscere le sue condizioni dopo l’intervento.

“Quello che è successo al nostro collega Francesco durante il pit-stop è davvero triste – ha affermando il pilota finlandese dicendo la sua sulla dinamica dell’incidente nel post-gara – Mi dispiace per lui e spero che guarisca presto. E’ sempre brutto quando qualcuno rimane ferito, ma sono certo che sia seguito dai migliori medici e gli auguro di rimettersi in fretta. Per quanto riguarda l’accaduto, tutto quello che so è che sono partito nel momento in cui ho visto la luce verde accesa. Non potevo immaginare in alcun modo che ci fosse un problema con la ruota posteriore sinistra. Poi ho visto che qualcuno si era fatto male e immediatamente il team mi ha detto di fermarmi. Purtroppo qualcosa deve essere andato storto e dovremo scoprire di che si tratta”.