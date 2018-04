(ANSA) – FIRENZE, 9 APR – “Credo sia presto per giudicare il lavoro di Gattuso, mi auguro faccia bene e il Milan rinasca, ma serve tempo, almeno tre anni”. Così Ruud Gullit, parlando a margine della cerimonia della Hall of fame del calcio italiano, nella quale oggi a Firenze è stato premiato. “Anche il ‘mio’ Milan, alla prima stagione europea, fu eliminato, contro l’Espanyol – ha proseguito l’ex fuoriclasse olandese che, con Sacchi e Capello, in rossonero ha vinto tutto -. Ci vuole pazienza e servono talenti per allestire un gruppo vincente”. L’attuale Milan di Gattuso, se appare lontano dalla zona Champions, è comunque finalista di Coppa Italia contro la Juve. “Riuscire a vincere quel trofeo potrebbe segnare l’inizio di qualcosa di importante”, ha detto Gullit. Quindi, uno sguardo agli impegni di Juve e Roma in Champions: “Hanno missioni impossibili con Real e Barcellona. L’unica sfida che può ritenersi aperta è quella del City contro il Liverpool. Per Juve e Roma la qualificazione avrebbe del miracoloso”.