Caracas.-Favempa(Camera Venezuelana di Fabbricanti di Pezzi di Ricambio)è in crisi come tutto il paese e il settore che rappresenta non scappa dalle difficoltà. Come tanti altri ambiti dell’economia venezuelana, i fabbricanti di pezzi di ricambio per il ramo automotore non sono riusciti ad ottenere valuta estera sufficiente per far fronte alla produzione e perciò alla riattivazione del mercato.

Inoltre, il settore non è riuscito ad avere la solvibilità della Imposta sul Reddito (ISRL) e della Previsione Sociale (IVSS) per cui è precluso dalla richiesta di valuta estera attraverso le aste DICOM. Una situazione critica.

Il presidente della Camera Venezuelana di Fabbricanti di Pezzi di Ricambio (FAVEMPA) Omar Bautista, ha dichiarato che nel 2017 erano riusciti ad ottenere poca valuta estera ma sufficiente perché il settore non affondasse del tutto.

FAVEMPA aveva proposto al governo di liberare il controllo cambiario per il bene dell’economia. Ma nulla è stato fatto finora. La Camera ha informato che soltanto in questi primi mesi dell0anno 2018 l’attività produttiva si è contratta del 38%.