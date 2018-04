CARACAS – Han sido cinco los muertos. Mal de chagas. Una enfermedad endémica más, que se suma a otras como la malaria, más propia del tiempo de Rodrigo Borgia que de los tiempos del iPhone X. El director de la Corporación de Salud del Táchira, Luis Ramírez, lo confirmó. Ha sido al sur del Táchira. Pero acá lo grave del asunto: un bebé de 11 de meses de edad entre los decesos. Un lapso de 15 días fue suficiente. Habitantes del sector Puerto Nuevo (Libertador) al sur de la entidad han dado la información a medios regionales.

Fuera de las muertes, 40 personas fueron llevadas al Hospital Central de San Cristóbal por síntomas parecidos. De ese total, 23 fueron sometidos a triage por cuadro clínico sospechoso. “Identificamos ya el parásito. Uno de los pacientes hospitalizados tuvo un derrame pericárdico, con una cardiopatía chagásica. Se tomó la muestra de ese líquido y se observó el parásito. Debemos informar que hay cinco casos de defunciones: cuatro adultos y un niño de 11 meses de edad”, enfatizó Luis Ramírez.

Transmisión: ingesta o vía oral

El trabajador de la salud agregó que “se sospecha que el modo de transmisión sea a través de ingesta o vía oral porque habitualmente, el vector no pica a 40 personas de manera masiva. Ninguno de los interrogados ha declarado que haya sido picado por el chipo y en la exploración física no se ve la presencia del chagoma o picadura”. Una misión del ministerio de Salud fue hasta allá hoy con dosis de benznidazol para suministrar por dos meses a los pacientes. El resto de la población no requiere uso de tapabocas: no se propaga como un virus en el ambiente.

“El Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional notificó a la OPS que entre la semana 1 y 42 de 2017 se registraron 319 mil 765 casos de malaria, un aumento respecto a los 240 mil 613 casos reportados por el Ministerio de Salud en 2016”, dijo hace poco El Carabobeño, en otro orden de ideas.

“En noviembre de 2017, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, decretó una emergencia sanitaria en el estado de Bolívar, debido a que, según sus registros, los casos de malaria superaron los 206 mil en solo 10 meses y a la previsión de que la cifra de enfermos se duplicara a nivel nacional por la escasez de medicamentos”, agrega el despacho del diario en cuestión.

Un par de semanas atrás llegaron -procedentes de la India- las medicinas para combatir el problema serio de malaria que tenemos ahora mismo. La malaria se ha incrementado en el último año a causa de la explotación de minas en el estado Bolívar. Juan Vicente Gómez retrasó 20 años el ingreso de Venezuela al siglo XX. Maduro nos llevó de vuelta al XIX.