(ANSA) – ROMA, 9 APR – Tanta paura e grandissima apprensione a Villarreal, dove la squadra di casa stasera ha giocato il posticipo valido per la Liga, vinto poi per 3-1 dai baschi. Pochi minuti dopo il fischio d’inizio, il centrocampista di casa Pablo Fornals si è accasciato a terra privo di sensi, facendo temere il peggio. Immediatamente soccorso sul campo, si è ripreso poco dopo e ha lasciato il terreno di gioco con le proprie gambe. I media spagnoli parlano di una presicompe. In ogni caso, il 22enne calciatore spagnolo dovrà trascorrere la notte in ospedale sotto osservazione e saranno gli esami a chiarire la natura del suo malessere. Fornals era già svenuto nel dicembre dell’anno scorso, mentre si allenava con la squadra. All’epoca i sanitari parlarono di una crisi ipoglicemica.