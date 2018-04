CARACAS. – La pasarela de Knoxville Fashion Week una vez más encendió sus luces de la mano con Gage Model & Talent Agency y nuevamente se convirtió en el centro de las miradas de la moda.

El Venezolano Higueroteño Ángel Blanco, en esta oportunidad presentó su más reciente colección “evolution” donde la calidad, la innovación y el diseño artístico como siempre eran algunas de las características de los 22 trajes que desfilaron en la noche final más importante de la semana de la moda, dejando a los espectadores con una enorme sonrisa en sus rostros.

De este modo, Ángel nos cuenta: “El resultado final fue la aceptación, la alegría, los buenos deseos y los aplausos, como artista me hace feliz que el mensaje llegue a las masas, creando así la satisfacción más grande que me hace vivir. Mi visión es simple; haber logrado lo que quería, porque no se trata de cuanto vendas o el costo de tu marca, para mí esto va más allá, todo se trata de crear, de inspirar y de llevar mensajes positivos; de hacer Arte, de hacer lo que te hace feliz, porque al final es lo único que me llevaré de este hermoso planeta, haz lo que te haga feliz y disfruta de ello, nuestro tiempo es muy corto en la tierra”

La creatividad siempre ha estado de la mano del joven artista que lo encamina a un brillante y artístico futuro marcado por la diferenciación, la vanguardia y la complejidad de hacer lo que ama: Arte