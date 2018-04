(ANSA) – ROMA, 10 APR – James Pallotta è arrivato a Roma per assistere questa sera all’Olimpico all’impegno di Champions League tra la sua Roma e il Barcellona, e per seguire da vicino gli sviluppi sul fronte commerciale e sull’iter per il nuovo stadio. “Se ho fiducia in Di Francesco e nella squadra? Sì, certo. E Alisson resterà – ha assicurato il presidente – ha un contratto con noi. Ho sempre pensato fosse forte, e ora lo sta facendo vedere”. Un tema che sta molto a cuore a Pallotta è la realizzazione del nuovo impianto di Tor di Valle. “I tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di accelerare. Siamo vicini alla chiusura, ma se tutto va oltre il 30 giugno, o luglio, ci vorrà un altro anno e non avremo uno stadio. Abbiamo già speso più di 60 milioni sullo stadio, nessuno sa questo. Si parla dei soldi per il mercato dei calciatori, ma c’è altro. Sono stati spesi 65, se non 70 milioni per lo stadio. Non si può continuare a spendere soldi così quando non hai un ritorno in cambio”.