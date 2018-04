(ANSA) – ROMA, 10 APR – Papa Francesco si recherà in visita al santuario romano del Divino Amore a Roma il primo maggio. “I pellegrini abituali sono molto ansiosi e gioiosi per questa visita”, dice il Rettore del Santuario, don Luciano Chagas Costa. Il pontefice dovrebbe arrivare al santuario intorno alle 17 per la recita del rosario ma “è ancora presto”, dice il rettore, per il programma dettagliato che non è stato ancora definito. E’ la prima volta che Francesco si reca al santuario mariano di Roma. L’ultima visita di un pontefice è stata quella di Benedetto XVI nel 2006, sempre il primo maggio che, come spiega don Chagas Costa, è la data che tradizionalmente per la Chiesa apre “il mese mariano”.