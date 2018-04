(ANSA) – ROMA, 10 APR – Il tennis italiano ha bisogno di rinnovarsi, parola di Adriano Panatta: “Per le donne ci vuole un rinnovamento totale perché molte ragazze hanno smesso e c’è chi come la Errani ha una certa età sportiva. Per quanto riguarda i maschi sono abbastanza maturi visto che hanno trent’anni, speriamo che i giovani vengano fuori presto”, ha detto l’ex stella del tennis italiano a margine della presentazione dell’iniziativa ‘Un Campione per Amico’ 2018, del quale Panatta è ambasciatore. Sulla sconfitta dell’Italia in Coppa Davis a Genova, Panatta è stato chiaro: “Abbiamo perso contro la Francia, non contro una squadra minore. Hanno giocato male sicuramente il doppio, purtroppo può capitare che si incappi in una giornata un pò brutta e questo è successo. Poi, che Fognini possa perdere da Pouille è normale perché sono due giocatori abbastanza vicini come rendimento, ma il francese è un pochino più forte”.