(ANSA) – ROMA, 10 APR – Tre gli azzurri in campo oggi nel primo turno del torneo Atp di Marrakech, in Marocco. Andrea Arnaboldi, passato attraverso le qualificazioni, affronta l’ucraino Alexandr Dolgopolov, Matteo Berrettini debutta contro il georgiano Nikoloz Basilashvili mentre Paolo Lorenzi se la deve vedere con il tedesco Mischa Zverev. Presente in tabellone anche Andreas Seppi che esordirà contro il moldavo Radu Albot. Ieri eliminato Thomas Fabbiano: il 28enne pugliese è stato sconfitto per 6-1 7-6 dal francese Richard Gasquet, quarta testa di serie del torneo.