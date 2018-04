(ANSA) – TORINO, 10 APR – Ha respinto ogni accusa Fabrizio Gatti l’ex presidente di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, arrestato lo scorso 6 aprile per peculato. L’occasione, oggi, è stata l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, che è durato 3 ore. Al centro dell’indagine c’è una presunta distrazione di sei milioni: somma contenuta in tre bonifici in favore di società che non figurano tra gli interlocutori della finanziaria. Gatti ha sostenuto di non essere mai stato consapevole di quelle operazioni.(ANSA).