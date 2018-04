(ANSA) – ROMA, 10 APR – “A casa, il Bayern è sempre forte, ma dobbiamo dimostrarlo anche domani sera. Abbiamo giocato i primi 90′ e sappiamo che il Siviglia ci renderà dura la vita”. Jupp Heynckes, forte del 2-1 rimediato di sei giorni fa in trasferta, non si fida del ritorno del quarto di finale di domani sera all’Allianz Arena: “Il Siviglia è una buona squadra – dice il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – e sa bene che domani deve cercare di far gol e quindi ci metterà pressione. Ovviamente, quando perdi 2-1 l’andata in casa sai bene che devi rischiare qualcosa di più al ritorno ed essere più aggressivo. Ma noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare. La partita di domani sarà diversa da quella dell’andata”, dice il tecnico tedesco che per la partita di domani dovrà fare a meno di Alaba e Vidal. “Sono contento della condizione dei miei giocatori – ha aggiunto Heynckes – loro sanno che siamo nei mesi più importanti della stagione, e vorrei chiarire che non alzeremo il piede nella Bundesliga. I miei giocatori lo sanno”.