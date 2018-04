(ANSA) – SAN GINESIO (MACERATA), 10 APR – Inaugurati oggi i nuovi macchinari donati dalla Fondation d’Entreprise Michelin al laboratorio di meccanica dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Renzo Frau”, reso inagibile dal sisma del 2016. In seguito agli eventi sismici di fine ottobre 2016, la sede di San Ginesio dell’Istituto, già seriamente danneggiata dalla scossa del 24 agosto 2016, ha subìto danni tali da richiederne l’evacuazione. I macchinari, irrecuperabili, sono stati sostituiti con macchine moderne, che rispondono al meglio alle esigenze industriali delle imprese del territorio e, in questa fase di ricostruzione, contribuiscono al progetto di riqualificazione della struttura scolastica del Comune di San Ginesio. Di ogni macchina è stata curata l’installazione e la messa in funzione. L’Ipsia “Renzo Frau” è un istituto che ha come vocazione la formazione di personale qualificato per le Pmi del territorio a forte vocazione meccanica e specializzate nella lavorazione del legno. La nuova primavera di San Ginesio, uno dei Borghi più belli d’Italia, parte dall’eccellenza della sua scuola. La donazione è avvenuta tramite la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia che ha per missione l’orientamento, l’aiuto e il coordinamento dell’opera della rete delle associazioni di volontariato in ambito di politiche di welfare, socio-sanitarie e di inclusione sociale, in prospettiva del rafforzamento delle capacità locali.”Scommettiamo sul nostro futuro su quello del nostro territorio, partendo dai giovani e dalla loro formazione – ha detto Eraldo Riccucci, vice sindaco di San Ginesio, ringraziando la Fondation d’Entreprise Michelin e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”. Oggi è “un giorno importante per noi – ha sottolineato Roberto Trucchi presidente delle Misericordie d’Italia -. Siamo riusciti a far ripartire una scuola dopo aver ricostruito ben 5 edifici antisismici grazie a numerosi finanziatori privati, questa volta abbiamo fatto da tramite per l’acquisto di macchinari necessari all’Istituto Frau per riprendere la normale attività scolastica degli studenti. Come Misericordie continueremo a lavorare”. (ANSA).