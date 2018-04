(ANSA) – ROMA, 10 APR – “Non possiamo immaginare la strada proposta da Di Maio, la sua è una logica irricevibile. Pd e Lega non sono certo interscambiabili. Denunciare questo non significa essere indifferenti a quello che accade. Dobbiamo interpretare fino in fondo una posizione onesta e limpida, dicendo chiaramente che noi siamo parte di una iniziativa che si svilupperà per le vie parlamentari, senza stare alla finestra”. Lo dice Maurizio Martina ai gruppi Pd, ribadendo la linea dell’opposizione che non vuol dire stare “sull’Aventino”.