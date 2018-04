(ANSA) – ROMA, 10 APR – “Mancano pochi giorni al semaforo verde che darà il via a una tappa del campionato di Formula E riservato alle auto totalmente elettriche. La Capitale diventerà vetrina di un importante appuntamento sportivo internazionale e soprattutto di una nuova visione del futuro, che mette al centro la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica e il rispetto dell’ambiente”. Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. “La nostra città vuole essere leader in un processo che inevitabilmente condurrà i grandi centri urbani ad adottare nuovi modelli di sviluppo. È un percorso che abbiamo avviato e che produce benefici immediati: 60 milioni di euro di indotto economico in tre anni, fra 30 e 40 mila turisti in più nel periodo di gara, 700 colonnine di ricarica installate nel triennio. Questa è l’eredità che ci lascerà la Formula E”. Intanto il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli fa sapere che “gli alberghi dell’Eur sono già tutti pieni, tra organizzatori e staff”.