(ANSA) – FIRENZE, 10 APR – Brutto infortunio per il giovane attaccante della Fiorentina Simone Lo Faso: nel corso dell’allenamento odierno, spiega la nota ufficiale del club viola, il calciatore in uno scontro di gioco ha riportato in seguito ad un trauma distorsivo della caviglia sinistra la frattura spiroide del terzo distale del perone. Domani Lo Faso verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura. Stagione quindi praticamente finita per il talento viola, finora due spezzoni di gara con la prima squadra, e uno stop che si annuncia di diversi mesi. Intanto in vista della gara di domenica prossima al Franchi contro la Spal Pioli ritroverà Chiesa, reduce da squalifica, e conta di riavere a disposizione anche Thereau, assente nelle ultime due gare per fastidi muscolari. Ancora fermo ai box Badelj alle prese con un infortunio al ginocchio rimediato in nazionale.