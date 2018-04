(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Non rimprovero la mia squadra, è il calcio”. Prova a prenderla con filosofia Ernesto Valverde, eliminato dalla Roma nei quarti di Champions League dopo aver vinto al Camp Nou per 4-1. Il tecnico blaugrana rende poi merito all’avversario per il 3-0 subito all’Olimpico: “La Roma, in particolare all’inizio, ci ha respinto e pressato, ci ha costretti a lanciare la palla lunga senza consentirci di giocare. Non sapevamo come reagire. Quando perdi una partita come questa, ovviamente, ripensi sempre a come l’hai pianificata e se potevi fare meglio. Mi sento completamente responsabile di tutto. Sono a capo di una fase di cambiamenti ed evoluzione. Sappiamo che è difficile vincere un titolo. Quando incassi una sconfitta di questo livello, non è facile. Ci dispiace per i nostri tifosi, ora però dobbiamo guardare avanti”.