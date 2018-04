CARACAS.- Por segunda semana Disney encabeza nuestro conteo cinematográfico con “Un viaje en el tiempo”, el film que tuvo un presupuesto de 103 millones de dólares y que fue dirigido por AvaDuVernay, narra la historia de la precoz Meg (Storm Reid) que hará un viaje a través de diferentes dimensiones en tiempo y espacio para encontrar su padre el Dr. Alex Murry(Chris Pine), que desapareció misteriosamente.

En su búsqueda tendrá la ayuda de las singulares señoras Quién (MindyKaling), Qué (ReeseWitherspoon) y Cuál (OprahWinfrey), que estarán a su lado para guiarla en el descubrimiento de su fortaleza interna y así vencer sus miedos para derrotarla oscuridad y reencontrarse con su padre.

Las afiladas garras de “Pantera Negra” se mantienen en el segundo lugar del Top 5. T Challa (Chadwick Boseman) junto a los espectadores de la sala 4DX se preparan para defender Wakanda del malvado villano UlyssesKlaue (Andy Serkis), que hará lo imposible para adueñarse del vibranium, un extraño dispositivo de un metal extraterrestre que es capaz de absorber vibraciones sónicas.

“Titanes del Pacífico: la insurrección” recupera posiciones en su tercera semana en la cartelera hasta ocupar el tercer lugar. Los Kaiju regresan con más fuerza que nunca para destruir a la humanidad y solo JakePentecost (John Boyega) y su hermana MakoMori (RinkoKikuchi), conseguirán la manera de detener a sus enormes enemigos. Desde los asientos simuladores de la 4DX los espectadores serán testigos de una decisiva batalla para el futuro de la humanidad.

En su primera semana “Un lugar en el silencio” llega al cuarto puesto del conteo cinematográfico, el thriller muestra la historia de una familia que no puede emitir ningún ruido, una extraña presencia los acecha hasta el punto de no poder hablar entre ellos. Para cerrar nuestro Top 5 no te quedes fuera de la emoción del videojuego OASIS en “Ready Player One” donde Wade Watts (Tye Sheridan) está dispuesto a todo para encontrar un nuevo EasterEgg y así heredar la fortuna de su creador.

