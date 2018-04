(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Messi scomparso…” il titolo del quotidiano sportivo spagnolo Marca è forse quello che meglio rappresenta la delusione e lo sconforto negli ambienti sportivi spagnoli dopo l’eliminazione del Barcellona dalla Champions a opera della Roma. “Non si potrà mai dimenticare la notte in cui il Barça di Messi è stato eliminato dalla Roma. Il 3-0 dell’olimpico fa già parte della storia nera della squadra catalana” scrive Marca, e aggiunge: “è una delle più grandi delusioni nella storia del club catalano”. “Debacle storica” per Mundo Deportivo, i blaugrana subiscono “l’incredibile rimonta della Roma” con “una squadra irriconoscibile, che ha sofferto in difesa, imprecisa a centrocampo e inoffensiva al’attacco”. Il giornale spagnolo sottolinea poi “la notte più triste di Iniesta, forse alla sua ultima partita in Champions”. “Messi scomparso” titola As: dal 2011 in Champions “Leo non ha dato buoni risultati, niente gol nelle ultime 11 partite dei quarti di finale che ha disputato”.