(ANSA) – NAPOLI, 11 APR – Lì dove sono state girate anche scene della serie Gomorra, sono stati trovati 38 chilogrammi di hashish, una pistola con matricola abrasa e anche oltre 5mila cartucce. ‘Set’, questa volta del ritrovamento, è un ristorante di Varcaturo, località del Napoletano, il cui proprietario, Saverio Carandente, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Durante la perquisizione effettuata nel suo ristorante, in via Ripuaria, i militari l’hanno sorpreso detenere illegalmente una semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, 5.625 cartucce calibro 12 e 33 calibro 9, 38 chilogrammi di hashish suddivisi in 370 panetti da 102 grammi l’uno. Durante i controlli ha esibito un porto d’armi per uso caccia al quale aveva alterato data di rilascio, verosimilmente per evitare il rinnovo che gli sarebbe stato negato in considerazione delle denunce e di una condanna riportata negli ultimi tempi. Sequestrate anche armi di sua proprietà: una pistola calibro 9 con 5 cartucce e 2 fucili calibro 12. (ANSA).