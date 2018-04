(ANSA) – GROSSETO, 11 APR – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 6.41 dalla sala sismica dell’Ingv a una profondità di 8 chilometri nel territorio di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, zona Colline Metallifere. Da quanto appreso non sono segnalati danni a persone. Verifiche tecniche sono in corso, spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine, in tre appartamenti del paese per alcune crepe nei muri ma al momento non sembrerebbe necessario procedere alla loro evacuazione. “E’ stato impressionante” ha detto Termine spiegando che il terremoto “è durato molto a lungo. Non è stato come quello degli anni ’70 ma sicuramente molto intenso. Alcune persone sono scese in strada ma non ci sono stati feriti”.