MILANO. – Il calcio italiano deve avviare una nuova era e potrebbe avere bisogno di chi ha vissuto l’ultima età dell’oro. Gianluigi Buffon sta vivendo in campo la transizione, cercando di mettersi alle spalle lo choc del playoff mondiale perso con la Svezia, e poi c’è una serie di campioni del passato a cui sta pensando la Federcalcio commissariata, da Paolo Maldini a Francesco Totti, passando per Andrea Pirlo.

“Ho avuto colloqui con tante persone, sia in Nazionale sia di società, ci sarà tempo per pensarci”, ha raccontato Pirlo, ex fantasista di Inter, Juventus e Milan, che ha chiuso la carriera dopo l’esperienza statunitense e oltre venti anni in cui ha vinto di tutto, incluso il Mondiale del 2006 e un Europeo Under 21.

Dalla guida del Club Italia al ruolo di team manager, fino a quello di coordinatore delle nazionali giovanili, sono diversi i ruoli che potrebbero essere destinati a un’icona azzurra. Proprio la partita d’addio di Pirlo, con uno stuolo di calciatori del passato e del presente convocati il 21 maggio a San Siro, si annuncia un’occasione ideale per il vice commissario della Figc, Alessandro Costacurta, per fare discorsi più concreti con alcuni ex colleghi.

Fra quelli già contattati, Maldini aspetta di capire di più sui piani azzurri: “Se ci sono le situazioni giuste per fare qualcosa insieme, altrimenti sempre forza Italia”, ha detto ieri.

Ogni sviluppo è congelato in attesa della scelta del ct, figura chiave per definire gli obiettivi (risultati immediati o un paziente lavoro per costruire il futuro) della Nazionale e per intuire le strategie del calcio italiano, 14mo nel ranking Fifa e alle prese con una crisi politica insoluta.

In cima alla lista dei candidati a raccogliere l’eredità di Ventura ci sono Mancini e Ancelotti. “Con Carlo ci sentiamo ma non abbiamo parlato di Nazionale o cose del genere – ha spiegato Pirlo, prima di accompagnare il trofeo della coppa Italia da Milano a Roma su un Frecciarossa 1000 -. Siamo stati insieme tanti anni ed è sempre un piacere sentirsi. Ho appena finito di giocare, avrò tempo per scegliere con calma il mio futuro, ora penso solamente a riposarmi. Se poi arriverà qualcosa di bello da fare vedrò di scegliere nel migliore dei modi”.