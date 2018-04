(ANSA) – ROMA, 11 APR – Ritrovato dai carabinieri il quadro rubato nei giorni scorsi nella Chiesa Nuova, nel centro storico di Roma, e denunciato un restauratore. I Carabinieri della stazione San Pietro, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale, hanno recuperato il quadro raffigurante il “Sacro Cuore di Gesù” del pittore Pietro Gagliardi, realizzato nel 1865 e rubato una settimana. Un restauratore romano di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, che era subito finito nel mirino dei carabinieri, è stato denunciato per furto e ricettazione. L’uomo, sentendosi ormai scoperto, si è presentato ai carabinieri. Nella perquisizione in casa sua sono state recuperate anche altre opere di sospetta provenienza, fra le quali un candelabro rubato a febbraio nella chiesa di S. Maria in Aquiro. “Oggi l’emozione è tanta. Il furto era stato un duro colpo non solo per noi ma per tutti i fedeli perché il culto del Sacro Cuore è molto sentito nella nostra parrocchia” ha detto il parroco, padre Rocco Camillò.