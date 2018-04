(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Il tuffo di ieri di James Pallotta nella storica Fontana dei Leoni a Piazza del Popolo costerà una salata sanzione al presidente della Roma”. Così il Codacons che ha annunciato di voler denunciare Pallotta chiedendo di elevare nei suoi confronti la sanzione prevista dalle ordinanze comunali in questi casi”. “Si è trattato di un gesto sconsiderato e assolutamente evitabile, un brutto esempio per milioni di giovani che seguono il calcio e la Roma, e che dovrebbero essere educati al rispetto del patrimonio pubblico e dei beni storici – spiega l’associazione.Le ordinanze comunali prevedono una multa da 500 euro per chi si immerge nelle fontane storiche. Negli ultimi anni sono stati sanzionati centinaia di turisti che hanno fatto il bagno nelle fontane romane, stesso trattamento va riservato a Pallotta. Presenteremo oggi stesso un esposto al Comune e ai Vigili affinché elevino a Pallotta la sanzione prevista. Se non lo faranno, scatterà una denuncia per omissione di atti d’ufficio”.