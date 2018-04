CARACAS – Dopo la strepitosa goleada (8-0) contro la Bolivia, la Vinotinto si prepara per sfidare l’avversaria più difficile: il Brasile. Le verdeoro sono la prova di fuoco per Deyna Castellanos e compagne basti pensare che nel palmares delle amazzoniche spiccano sei trofeo della Coppa America.

Prima della gara di oggi il Brasile ha sfidato Argentina (vittoria per 3-1) ed Ecuador (sucesso per 8-0), mentre le creole hanno battuto all’esordio l’Ecuador (1-0) e poi la Bolivia (8-0). Entrambe le fornazione scenderanno sul campo del Francisco Sánchez Rumoroso di Coquimbo (Cile) appaiate a sei punti, ma le verdeoro sono prime per la differenza reti: +10 contro il +9 delle creole.

“Noi rispettiamo tutti gli avversari, pero é chiaro che lo schieramento che avremo contro il Brasile non sarà uguale a quello che abbiamo usato nelle prime due gare del torneo. Cercheremo di contrarrestare tutte le loro armi e disputare un’ottima gara, noi abbiamo il potenziale per farlo” ha dichiarato José Catoya, allenatore della Vinotinto.

La pesante vittoria ottenuta contro la Bolivia ha fatto salire il morale della nazionale creola ed una delle prime a suonare la carica é la bomber Deyna Castellanos (5 reti in questo torneo). “Vincere con uno score di 8-0 ci aiuta ad affrontare meglio le prossime sfide del torneo. Siamo concentrate per giocare contro il Brasile, sapendo che é un’avversario forte, pero lo faremo senza paura, con tanta voglia di giocare contro loro e disputare la miglior gara possibile”.

Le prime due di ogni girone passeranno al quadrangolare finale dove si assegneranno i tagliandi per diversi tornei di caratura internazionale. In questa fase le prime due si qualificheranno per il Mondiale, mentre la terza giocherà lo spareggio. Mentre per i giochi olimpici Tokyo 2020 si qualificherà in maniera diretta la prima classificata del quadrangolare, la seconda dovrà giocare un playoff con una squadra africana. Infine per i Giochi Panamericani si qualificheranno le migliori tre.

La gara tra Venezuela e Brasile é in programma oggi alle 16:00, prima di loro scenderanno in campo Ecuador e Bolivia che andranno a caccia dei primi punti in questa edizione della Coppa America Femminile. L’Argentina, prossima rivale, della Vinotinto riposa.

