CARACAS. – Il venezuelano Pablo Sandoval (31 anni) é un giocatore che sa mostrare il suo talento nelle fasi decisive, qualità gli ha permesso di vincere tre World Series con la casacca dei San Francisco Gigants.

Dopo le due pessime stagioni disputate con la maglia dei Boston Red Sox, il campione di Puerto Cabello sembra aver ritrovato lo smalto che lo ha reso famoso nella baia di San Francisco. Ma in questo 2018, ricopre un nuovo ruolo, non é la terza base titolare, ma parte dalla panchina dove sta risultando l’arma in più dei Gigants.

La formazione di San Francisco, per il ruolo di terza base avevano aquistato durante la sessione di mercato Evan Longoria, la qual cosa non garantiva un posto tra i titolari al “Panda”. Ma il pelotero venezuelano non si è spaventato, si é messo a disposizione del manager per ricopriere altri ruoli difensivi dove aveva giocato in precedenza.

“Pablo ci sta dimostrando che siamo una squadra forte adesso che sta tirando fuori il meglio di sé” ha dichiarato il manager Bruce Boch ai diversi media.

Dal suo arrivo in Major League Baseball con la maglia di San Francisco nel 2008 aveva dimostrato di essere un giocatore speciale. Il modo di essere di Pablo incantava compagni e tifosi, specialmente a Barry Zito che gli diede il soprannome di ‘Kung Fu Panda’ a causa della sua contestura física e la sua abilità nel muoversi, doti simili a quelle del personaggio dei cartoni animati. Quel nomignolo fece catapultare la sua popolarità sui diamanti della MLB, sopratutto tra i tifosi dei Gigants che ogni volta che visitavano l’AT&T Park si mascheravano con accessori allusivi a Kung Fu Panda.

Dopo sette stagioni nella biaia californiana, il nativo di Puerto Cabello, decise di dare una svolta alla sua carriera firmando un contratto coi Red Sox a partire dalla stagione 2015. Ma la performance di Sandoval sotto l’ombra del ‘mostro verde’ del Fenway Park di Boston non è stata quella attesa dalla dirigenza. Lo scarso rendimento ha costretto, nel 2017, la società a rescindere il contratto con il venezuelano, che tra le altre cose era uno dei più costosi del campionato. I Gigants non si sono lasciati sfuggire l’occasione e hanno riportato il “Panda” nel suo hábitat felice: la bahía di San Francisco.

Dopo 10 gare disputate la formazione californiana ha accumulato uno score di 5 vittorie e 5 sconfitte. I tifosi dei Gigants stanno iniziando a sognare in grande grazie a quello che sembra un Sandoval ritrovato.

(di Fioravante De Simone)