(ANSA) – ROMA, 11 APR – La Gran Bretagna lavorerà con i suoi “più stretti alleati” per valutare in che modo i responsabili dell’ultimo attacco in Siria possono essere tenuti a renderne conto. E’ quanto riferisce Sky News riportando una dichiarazione di Theresa May. “L’uso continuato di armi chimiche – sostiene la premier britannica – non può rimanere incontrastato”.