(ANSA) – NAPOLI, 11 APR – Una ragazza che fugge terrorizzata, un ragazzo che alza le mani pensando ad una rapina, altri che cercano riparo all’arrivo di un giovane con una pistola in mano col volto coperto e di un altro, sempre armato, alla ricerca di qualcuno: è l’ultima scena del Far West Napoli, un raid in Piazza Trieste e Trento, a ridosso di Piazza Plebiscito, dove, nella notte tra il 5 ed il 6 aprile, secondo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli (che pubblica il video su fb) sono stati sparati alcuni colpi di pistola.